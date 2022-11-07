شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة ثأرية بين باريس والبايرن فى دور ال 16 من دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت قرعة دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا منذ قليل، حيث أوقعت القرعة باريس سان جيرمان فى طريق بايرن ميونخ فى مباراة نارية بين الفريقين، خاصة أن هذه المباراة تمثل الكثير للفريق الباريسي، والذي خسر نهائي بطولة 2020 أمام الفريق البافاري بهدف نظيف فى مدينة لشبونة بالأراضي البرتغالية، ليحرم الفريق الفرنسي من لقبه الأول فى دوري الأبطال.

وتري جماهير باريس سان جيرمان أن الفرصة أصبحت سانحة للثأر من البايرن، والذي قام بتحطيم حلم الجماهير الباريسية فى الفوز بالبطولة الأقوي داخل أوروبا، بعدما كان الفريق الفرنسي قريبًا للغاية من الفوز بالمباراة والحصول على لقب، لولا تألق الحارس المخضرم مانويل نوير، والذي قدم واحدة من أفضل مبارياته فى هذا العام.



مبابي يتحدث عن خسارة نهائي البايرن

وسبق للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي الحديث عن الخسارة أمام البايرن فى دوري الأبطال، حيث أكد اللاعب أنه لم يستطيع النوم بعد هذه المباراة لعدم أيام، حيث أنه تعرض لصدمة قريبة، بعدما كان الحلم قد أوشك على التحقق، ليؤكد اللاعب أنها أصعب لحظة مرت عليه فى مسيرته الإحترافية.



تعرف على مواعيد مباراتي باريس والبايرن

ومن المقرر أن يستضيف نادي باريس سان جيرمان فريق بايرن ميونخ فى مباراة الذهاب على ملعب حديقة الأمراء والمقرر لها 2/14 من العام القادم، فى حين ستكون مباراة الإياب فى ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري والمقرر لها 3/7 من مطلع العام القادم.