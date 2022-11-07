الامارات | تعرف إلى قرعة وموعد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى قرعة وموعد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سُحبت اليوم الاثنين في مدينة نيون السويسرية قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022-2023 وجاءت كالتالي:
لايبزيغ (ألمانيا) - مانشستر سيتي (إنجلترا)
كلوب بروج (بلجيكا) - بنفيكا (البرتغال)
ليفربول (إنجلترا) - ريال مدريد (إسبانيا)
ميلان (إيطاليا) - توتنهام (إنجلترا)
أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) - نابولي (إيطاليا)
بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - تشلسي (إنجلترا)
إنتر (إيطاليا) - بورتو (البرتغال)
باريس سان جرمان (فرنسا)- بايرن ميونيخ (ألمانيا)
يقام ثمن النهائي أيام 14 و15 و21 و22 فبراير المقبل، والإياب في 7 و8 و14 و15 مارس المقبل.
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