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الامارات | تعرف إلى قرعة وموعد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سُحبت اليوم الاثنين في مدينة نيون السويسرية قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022-2023 وجاءت كالتالي:

لايبزيغ (ألمانيا) - مانشستر سيتي (إنجلترا)

كلوب بروج (بلجيكا) - بنفيكا (البرتغال)

(إنجلترا) - (إسبانيا)

ميلان (إيطاليا) - توتنهام (إنجلترا)

أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) - نابولي (إيطاليا)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - تشلسي (إنجلترا)

إنتر (إيطاليا) - بورتو (البرتغال)

باريس سان جرمان (فرنسا)- بايرن ميونيخ (ألمانيا)

يقام ثمن النهائي أيام 14 و15 و21 و22 فبراير المقبل، والإياب في 7 و8 و14 و15 مارس المقبل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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