الامارات | صدام عنيف بين رونالدو ومدافع داخل منطقة الجزاء.. وهذا قرار الحكم (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر فيديو من مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في موقف حرج داخل منطقة الجزاء عندما تشاجر مع المدافع تايرون مينغز.

وأمسك مدافع أستون فيلا برونالدو محاولاً إسقاطه أرضاً بدون كرة في الدقيقة 60 من زمن المباراة مما استدعى تدخل الحكم أنتوني تايلور لإشهار البطاقة الصفراء في وجه كليهما.

يذكر أن أستون فيلا هزم مانشستر يونايتد 3-1 ليلحق به الهزيمة الرابعة التي ألقت بظلالها من جديد على إمكانية رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد خصوصاً أن أنباء تتردد بقوة حول انتقاله إلى تشيلسي في الانتقالات الشتوية.