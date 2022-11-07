اخبار الرياضه

نتائج قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يصطدم بريال مدريد وقمة بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

الشارقة - اميمة ياسر -     

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة عن مواجهات نارية مثيرة.

وأقيمت قرعة دور الـ 16 من البطول القارية اليوم الإثنين بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بسويسرا.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

لايبزيغ (ألمانيا) ضد مانشستر سيتي (إنجلترا)

كلوب بروج (بلجيكا) ضد بنفيكا (البرتغال)

(إنجلترا) ضد ريال مديد (إسبانيا)

ميلان (إيطاليا) ضد توتنهام (إنجلترا)

آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) ضد نابولي (إيطاليا)

إنتر ميلان (إيطاليا) ضد بورتو (البرتغال)

باريس سان جيرمان (فرنسا) ضد بايرن ميونخ (ألمانيا)

وانتهت منافسات دور المجموعات بالبطولة مساء الأربعاء الماضي، ليكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ16.

وجاء المتأهلون في الصدارة، كالآتي: بايرن ميونخ - بنفيكا - - مانشستر سيتي - نابولي - بورتو - - وتوتنهام هوتسبير.

أما المتأهلون في الوصافة فهم : كلوب بروج - بروسيا دورتموند - آينتراخت فرانكفورت - إنتر ميلان - لايبزيغ - ليفربول - ميلان - وباريس سان جيرمان.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا