نتائج قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يصطدم بريال مدريد وقمة بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

الشارقة - اميمة ياسر -

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية مثيرة.

وأقيمت قرعة دور الـ 16 من البطول القارية اليوم الإثنين بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بسويسرا.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

لايبزيغ (ألمانيا) ضد مانشستر سيتي (إنجلترا)

كلوب بروج (بلجيكا) ضد بنفيكا (البرتغال)

ليفربول (إنجلترا) ضد ريال مديد (إسبانيا)

ميلان (إيطاليا) ضد توتنهام (إنجلترا)

آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) ضد نابولي (إيطاليا)

إنتر ميلان (إيطاليا) ضد بورتو (البرتغال)

باريس سان جيرمان (فرنسا) ضد بايرن ميونخ (ألمانيا)

وانتهت منافسات دور المجموعات بالبطولة مساء الأربعاء الماضي، ليكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ16.

وجاء المتأهلون في الصدارة، كالآتي: بايرن ميونخ - بنفيكا - تشيلسي - مانشستر سيتي - نابولي - بورتو - ريال مدريد - وتوتنهام هوتسبير.

أما المتأهلون في الوصافة فهم : كلوب بروج - بروسيا دورتموند - آينتراخت فرانكفورت - إنتر ميلان - لايبزيغ - ليفربول - ميلان - وباريس سان جيرمان.