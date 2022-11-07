مواجهات نارية مثيرة.. قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

الشارقة - اميمة ياسر -

يترقب محبي وعشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم موعد سحب قرعة دور الـ 16 من بطولتيّ دوري أبطال أوروبا "تشامبيونز ليج" والدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، والمقرر إقامتها اليوم الإثنين.

من المنتظر أن تُقام القرعتين بمدينة نيون بسويسرا، وتنطلق في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، على أن تكون مذاعة على قناة "بي إن سبورت الإخبارية" المفتوحة.

دوري أبطال أوروبا

وتمكن 16 فريقاً من التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، منها 8 أندية في صدارة المجموعات وهي: نابولى (إيطاليا)، بورتو وبنفيكا (البرتغال)، بايرن ميونخ (ألمانيا)، توتنهام وتشيلسي ومانشستر سيتي (إنجلترا)، ريال مدريد (إسبانيا).

كما تأهلت 8 أندية لدور الـ16 بعد احتلالها المركز الثاني في دور المجموعات، وهي: ليفربول (إنجلترا)، كلوب بروج (بلجيكا)، إنتر ميلان وإيه سي ميلان (إيطاليا)، آينتراخت فرانكفورت ولايبزيج وبوروسيا دورتموند (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا).

ومن المقرر أن تقام الدفعة الأولى من مباريات الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوميّ 14 و15 فبراير 2023، والدفعة الثانية بالأسبوع التالي في يومي 21 و22 فبراير.

أما مباريات الإياب، فتقام الدفعة الأولى منها يومي 7 و8 مارس 2023، ويختتم دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بمباريات يومي 14 و15 مارس 2023.

يشار إلى أن مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ستقام في مايو 2023. على ملعب ملعب أتاتورك الأولمبي الواقع بمدينة إسطنبول في تركيا.

الدوري الأوروبي

يشارك في ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي 16 فريقًا، نصفهم هم ثوالث مجموعات دوري أبطال أوروبا، والنصف الآخر يتكون من وصفاء مجموعات اليوروباليغ.

سيواجه كل ثالث من دوري الأبطال فريق من ثواني مجموعات الدوري الأوروبي، وستجري المباريات بنظام خروج المغلوب، والذي سيستمر حتى نهائي المسابقة.

وانضم فريق برشلونة الإسباني إلى ملحق دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، عقب احتلاله المركز الثالث فى مجموعته برصيد 7 نقاط، بعد صعود بايرن ميونيخ الألماني متصدر المجموعة، ووصيفه إنتر ميلان الإيطالي.

وتأهلت ثمانية أندية من دوري أبطال أوروبا في النسخة الحالية إلى الملحق الفاصل كالتالي: أياكس (هولندا)، برشلونة (إسبانيا)، يوفنتوس (إيطاليا)، ليفركوزن (ألمانيا)، سالزبورج (النمسا)، إشبيلية (إسبانيا)، شاختار دونيتسك (أوكرانيا)، سبورتينج لشبونة (البرتغال).

بينما تأهل أصحاب المركز الثاني في مجموعات الدوري الأوروبي الى الملحق الفاصل وجاءت كالتالي: مانشستر يونايتد (انجلترا)، ميدتيلاند (الدنمارك)، موناكو (فرنسا)، نانت (فرنسا)، بي إس في أيندهوفن (هولندا)، رين (فرنسا)، روما (ايطاليا)، يونيون برلين (ألمانيا).

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للنسخة الحالية من الدوري الأوروبي على ملعب "بوشكاش أرينا" في مدينة بودابست عاصمة المجر، يوم 31 مايو من عام 2023، بينما يستضيف ملعب "فرتونا أرينا" في مدينة براج التشيكية المباراة النهائية للنسخة الثانية من دورى المؤتمر الأوروبي.