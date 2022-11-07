شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم فيتوريا مع الفراعنة فى 45 يوماً قبل ودية بلجيكا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، عن الفوز الثالث له مع منتخب الفراعنة، وذلك عندما يلتقي بلجيكا فى المباراة الودية المقرر لها 18 نوفمبر الجارى بدولة الكويت، فى ختام استعدادات بلجيكا قبل المشاركة فى كأس العالم 2022 المقامة فى قطر، وتقام الودية على ملعب "جابر الأحمد" فى الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويبحث روي فيتوريا عن الفوز الثالث مع الفراعنة بعدما قاد المنتخب الوطني فى مباراتين سابقتين، فاز فى اللقاء الأول على النيجر بثلاثة أهداف نظيفة، قبل أن يكرر نفس النتيجة أمام ليبيريا.

وتولى روي فيتوريا مسؤولية المنتخب الوطني فى 23 سبتمبر الماضي، خلفاً لإيهاب جلال والذي تمت إقالته لتراجع النتائج.

وتعد مواجهة بلجيكا تجربة مهمة لروي فيتوريا للوقوف على قوة المنتخب أمام أحد أقوى منتخبات العالم، قبل مواجهتي مالاوي في شهر مارس المقبل، بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وشهدت قائمة الفراعنة تواجد 8 لاعبين من الأهلي وهم: محمد الشناوي، أكرم توفيق، محمود متولي، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، محمد شريف.

كما شهدت أيضا تواجد 7 لاعبين من الزمالك وهم: محمد عواد، عمر جابر، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، عمرو عماد السيسي، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور.

و3 لاعبين من النادي المصري وهم: محمود جاد، حسين السيد، مروان حمدى، بالإضافة إلى لاعبين من الاتحاد السكندري هما: محمود علاء، مروان عطية، ولاعب واحد من كل من: باهر المحمدي (إسماعيلي)، محمود حمادة (فاركو)، مصطفي عبد الرءوف "زيكو" (حرس الحدود)، أحمد ياسر ريان (سيراميكا).