شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا عن مباراة فيوتشر وأول أغسطس: ليست سهلة ولدينا طموحات كبيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، أن مباراة فريقه المرتقبة أمام أول أغسطس الأنجولي فى إياب دور الـ 32 التكميلي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها فى السادسة مساء الأربعاء المقبل باستاد السلام، ليست سهلة.
وقال السقا فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، مباراة أول أغسطس ليست سهلة، نواجه فريقا كبيرا، ونتيجة الذهاب غير مطمئنة، فى مباراة الذهاب كنا الأفضل فى الشوط الأول ودرسنا الفريق بشكل جيد، ولكنهم فى الشوط الثاني تفوقوا وأحرزوا التعادل.
وأضاف السقا، نواجه فريقاً قوياً لديه عدد من العناصر الشابة المميزة وفريق منظم له تاريخ كبير مع الأندية المصرية، ونأمل في مواصلة التفوق والتأهل
كان فريق فيوتشر قد تقدم خلال الشوط الأول، وحافظ على تقدمه على مضيفه الأنجولي حتى الدقائق الأخيرة التي أحرز خلالها الفريق الأنجولي هدف التعادل خلال اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الأربعاء الماضي على استاد 11 نوفمبر بأنجولا، ويكفي فيوتشر التعادل سلبيا في القاهرة لحسم التأهل.