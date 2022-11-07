شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا عن مباراة فيوتشر وأول أغسطس: ليست سهلة ولدينا طموحات كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، أن مباراة فريقه المرتقبة أمام أول أغسطس الأنجولي فى إياب دور الـ 32 التكميلي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها فى السادسة مساء الأربعاء المقبل باستاد السلام، ليست سهلة.

وقال السقا فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، مباراة أول أغسطس ليست سهلة، نواجه فريقا كبيرا، ونتيجة الذهاب غير مطمئنة، فى مباراة الذهاب كنا الأفضل فى الشوط الأول ودرسنا الفريق بشكل جيد، ولكنهم فى الشوط الثاني تفوقوا وأحرزوا التعادل.

وأضاف السقا، نواجه فريقاً قوياً لديه عدد من العناصر الشابة المميزة وفريق منظم له تاريخ كبير مع الأندية المصرية، ونأمل في مواصلة التفوق والتأهل

من جهته عقد على ماهر، المدير الفنى لفريق فيوتشر، جلسة خاصة مع لاعبى فريقه قبل انطلاق التدريبات، حذرهم خلالها من الاطمئنان إلى نتيجة مباراة الذهاب أمام أول أغسطس الأنجولي، والتى جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي بأنجولا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وشدد على ماهر على أهمية اللعب على الفوز فى مباراة العودة، خاصة أن كرة القدم تقبل كل الاحتمالات.