شكرا لقرائتكم خبر عن قبل القرعة.. الإسماعيلى يظهر فى كأس رابطة الأندية من ثمن النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي للمشاركة فى منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الثانية، اعتبارا من دور ثمن نهائي البطولة.

ويضم الدور التمهيدي الثلاثي الصاعد حرس الحدود والداخلية وأسوان بجانب نادي غزل المحلة، الذى احتل المركز الأخير فى منطقة الأمان ببطولة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي.

ويشهد الدور التمهيدي مباراتين أمام الفرق المذكوره سلفاً يعقبها انطلاق دور الـ 16 التي يتواجد فيه كافة أندية الدوري من بينها الإسماعيلي.

ومن المعروف أن بطولة كأس الرابطة تقام بنظام خروج المهزوم، وسوف تجرى القرعة غداً على أن تبدأ منافساتها يوم 19 من نفس الشهر الجارى.

جدير بالذكر أن الدراويش حقق المركز الثالث فى نسخة البطولة السابقة بعد تغلبه على إنبي بركلات الترجيح فى المباراة التى أقيمت على ملعب القاهرة الدولي يوليو الماضي.