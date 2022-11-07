المقاولون يخوض تدريباته على فترتين استعداداً لاستئناف الدورى

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القاهرة - سامية سيد - قرر شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، وضع برنامج إعداد خاص للاعبي الفريق، حيث يخوض اللاعبون تدريباتهم على فترتين، صباحية ومسائية، استعداداً لاستئناف مباريات الدوري العام.

ويدرس الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة شوقي غريب خوض بعض التجارب الودية خلال فترة التوقف الحالية، لتجهيز الفريق استعداداً لعودة مباريات الدوري العام، وكذلك مواجهة الأهلي فى الدور ربع النهائي بكأس مصر.

واستأنف فريق المقاولون العرب تدريباته ، السبت الماضي، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها لاعبو الفريق لمدة 4 أيام، عقب التعادل السلبى فى اللقاء الأخير مع فاركو، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

واستهل فريق المقاولون العرب مشواره فى الدوري بالتعادل أمام غزل المحلة بهدف لكل فريق، قبل أن يتعادل سلبيا في الجولة الثانية أمام فيوتشر، ليتعادل أيضا فى الجولة الثالثة مع فاركو بدون أهداف.

ويواصل مسئولو نادي المقاولون العرب والمسئولون عن استاد عثمان أحمد عثمان عملية الإصلاحات على الملعب الرئيسي في المرحلة الأولى التي قاربت على الانتهاء.