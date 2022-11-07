شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يختار عبد الحميد رضوان فى اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المصري عبد الحميد رضوان الحكم الدولي الأسبق باللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 والتى تنطلق 20 نوفمبر الجارى وحتي 18 ديسمبر المقبل.

عبد الحميد رضوان من أبرز حكام مصر وأفريقيا في التسعينيات من القرن الماضي، وعمل سنوات طويلة فى اللجان المنظمة لبطولات الاتحاد الأفريقي الأندية والمنتخبات، ومراقبا الحكام فى كافة المباريات بأفريقيا.



عبد الحميد رضوان 2

فى سياق آخر، قرر اتحاد الكرة تشكيل لجنة ثلاثية داخل لجنة الحكام لتسيير الأمور فى غياب كلاتنبرج خلال الفترة الحالية، بسبب تعاقده مع إحدى الفضائيات لتحليل كأس العالم فى قطر.

وتضم اللجنة كلا من محمد فاروق وتامر درى وأحمد أبو العلا وستقوم اللجنة بتقييم ومعالجة أخطاء الحكام عقب كل جولة، بجانب تعيينات الحكام فى المباريات.

واتفق مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، مع مجلس إدارة الجبلاية على الحصول على إجازة بدون راتب خلال بطولة كأس العالم، حيث سيقوم بتحليل مباريات المونديال بإحدى القنوات الفضائية.

وتولى الخبير الإنجليزى رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة بداية من الموسم الجارى، ضمن خطة اتحاد الكرة للنهوض بمنظومة الحكام وتطوير أدائهم خاصة مع تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم، فى وقت سابق على ثقته فى لجنة الحكام الحالية والإنجليزى مارك كلاتنبرج المسئول عن منظومة التحكيم المصرى التى تعد الأعرق على مستوى القارة الأفريقية.