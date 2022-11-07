شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يستعين بناشئى المصرى بمعسكر القاهرة فى غياب الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري، بـ 8 لاعبين من قطاع الناشئين بالنادي البورسعيدي، للمشاركة في معسكر الفريق المقام حالياً بالقاهرة، استعداداً لمباريات الدوري والكأس، وذلك فى ظل التحاق الثلاثي الدولي، حسين السيد ومروان حمدي ومحمود جاد بمعسكر الفراعنة المقام حالياً استعداداً لودية بلجيكا.

والتحق رباعي فريق الشباب تحت 19 عاما بالنادي "الفئة العمرية 2003"، وهم: محمد فوزي جاد "ويشغل مركز الظهير الأيمن"، ولؤي فهمي "ويشغل مركز الظهير الأيسر"، وعدنان عثمان "ويشغل مركز لاعب خط الوسط الأيمن"، وعبد الله أيمن معوض "ويشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع" بمعسكر المصري بعد أيام قليلة من ضم الرباعي، مصطفى أيمن "لاعب خط وسط فريق 1999، وعبد السلام أحمد الظهير الأيمن لفريق 2001، أحمد شداد لاعب الارتكاز الدفاعي لفريق 2001، وإبراهيم سعيد لاعب الارتكاز الدفاعي لفريق 2003 ، للتدريب مع الفريق الأول.

ورفع إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، الحمل البدني للاعبي الفريق، لاستعادة اللياقة البدنية بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون بعد مواجهة إنبي.

وكان المصري قد استهل مشواره فى الدوري العام بالهزيمة أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، ثم التعادل مع بيراميدز سلبيا قبل أن يفوز على إنبى بثنائية نظيفة.