شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يرسل لبلجيكا مقاسات "واقى الوجه" لمحمد عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للنادى الأهلى، مقاسات واقى الوجه الخاص بمحمد عبد المنعم مدافع الفريق لبلجيكا لتصميمه لكى يشارك اللاعب به فى التدريبات الجماعية.

وبدأ محمد عبد المنعم التدريبات المنفردة على أن يعود ‏للانتظام فى التدريبات الجماعية خلال أسبوعين مرتدياً "واقى الوجه".

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد ‏عبد المنعم أجرى جراحة «إصلاح اعوجاج وكسر فى الأنف» تحت إشراف ‏أحد الأساتذة المتخصصين فى جراحة الوجه والفكين.‏

واطمأن الجهاز الطبي على حالة عبد المنعم بعد خضوعه للجراحة، قبل العودة من جديد إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.‏

وكان محمد عبد المنعم قد شارك فى مباراة السوبر المصري أمام ‏الزمالك، التي أقيمت باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين ‏الإماراتية، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد وتتويجه باللقب.‏