شكرا لقرائتكم خبر عن "دونجا" يعود لتدريبات الزمالك الجماعية نهاية نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ نبيل عماد "دونجا"، لاعب خط وسط الزمالك، برنامجا تأهيليا بشكل يومى، تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة، استعدادا للمشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات.

وكان الجهاز الفني والجهاز الطبي قد رفض الاستعجال فى عودة اللاعب نبيل عماد "دونجا" ويشارك فى التدريبات بشكل تدريجي مع نهاية شهر نوفمبر الجارى.

وكان نبيل عماد دونجا خضع لجراحة فى غضروف الركبة بعدما أصيب فى معسكر منتخب مصر الأخير.

من جانب آخر، يدرس الجهاز الفني للزمالك استغلال فترة توقف مسابقة الدوري لإقامة مباراة ودية أو مباراتين لتجهيز اللاعبين وتصحيح الأخطاء التى وقعوا فيها الفترة الماضية.

ويرغب البروفيسور فيريرا فى استغلال فترة التوقف لمعالجة كافة الأخطاء وإعادة الاتزان للفريق، مع عودة المصابين واكتمال صفوف الفريق.

وتتوقف مسابقة الدورى حاليًا بسبب معسكر منتخب مصر المقرر انطلاقه في الفترة من 7 إلى 18 ويتخلله مباراة ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري، وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

ومن المنتظر أن يلعب الزمالك والمصري فى دور الثمانية لكأس مصر 26 نوفمبر الجارى، ويتجدد اللقاء بين الفريقين فى الدوري المصري مطلع ديسمبر ضمن مواجهات الجولة الخامسة.