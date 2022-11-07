ليفربول ضد ريال مدريد.. تعرف على نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2022-2023 عن مواجهتين ناريتين بين ليفربول، الذي يضم المصري محمد صلاح، وريال مدريد، حامل اللقب، من ناحية، وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان من ناحية أخرى، في نهائيين مكررين.

وكان ريال مدريد تغلب على ليفربول في نهائي النسخة الماضية 2021-2022، فيما توج بايرن ميونيخ على حساب باريس سان جيرمان في نسخة 2019-2020.

وسيكون محمد صلاح على موعد ثأري جديد مع ريال مدريد.

وأجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرعة الدور ثمن النهائي ظهر اليوم الإثنين في مدينة نيون السويسرية، فيما شارك التركي حميد ألتينتوب، نجم ريال مدريد السابق، في سحب القرعة.

ويلتقي مانشستر سيتي نظيره لايبزيج في مواجهة سهلة نسبيًا، فيما يلعب ميلان، العائد إلى هذا الدور منذ فترة طويلة، ضد توتنهام هوتسبير.

وأوقعت القرعة تشيلسي، حامل لقب النسخة قبل الماضية، ضد بروسيا دورتموند في مواجهة مثيرة، أما إنتر ميلان فسيلعب أمام بورتو.

نتائج القرعة كاملة

لايبزيج - مانشستر سيتي.

كلوب بروج - بنفيكا.

ليفربول - ريال مدريد.

ميلان - توتنهام هوتسبير.

آينتراخت فرانكفورت - نابولي.

بروسيا دورتموند - تشيلسي.

إنتر ميلان - بورتو.

باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ.

مواعيد مباريات ثمن النهائي

- مباريات الذهاب أيام 14/15/21/22 فبراير المقبل.

- مباريات الإياب أيام 7/8/14/15 مارس المقبل.