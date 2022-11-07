بيان رسمي.. مانشستر سيتي يحقق أعلى أرباح في تاريخه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

أعلن نادي مانشستر سيتي، عبر بيان رسمي، اليوم الإثنين، تحقيق أرباح قياسية في موسم 2021-2022، هي الأعلى في تاريخ النادي الإنجليزي.

مانشستر سيتي نجح في تحقيق لقب النسخة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، بعد منافسة شرسة مع ليفربول، امتدت إلى الجولة الأخيرة، كما يواصل هذا الموسم، الصراع مع أرسنال على صدارة جدول الترتيب.

وكشف مانشستر سيتي، عبر بيان رسمي، أنه حقق أعلى إيرادات مالية على الإطلاق، بلغت 613 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب أرباح قياسية وصلت لـ41 مليونًا.

وأشار النادي الإنجليزي إلى أنه ربح 67.7 مليون جنيه إسترليني فقط من بيع اللاعبين في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

وعلق خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي: "فعلنا ذلك بفخر كبير تجاه عمل والتزام جميع أفراد عائلة مدينة مانشستر، ما سمح لنا بالخروج من جائحة كورونا مع موارد مالية قوية، يجب أن نشعر بالارتياح من الإنجازات الجماعية التي حققناها".



من جانبه، قال فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي في مانشستر سيتي: "عائداتنا القياسية كانت مدفوعة بكرة القدم الجميلة التي نلعبها، أصبح لدينا المزيد من المشجعين والمزيد من الشركاء الذين يرغبون في الارتباط بنا تجاريًا".