ديانج والسولية وربيعة.. تعرف على تفاصيل مران الأهلي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

واصل الأهلي تدريباته صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة في إطار البرنامج التدريبي الذي حدده السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق.

وتتوقف المسابقات المحلية في مصر بسبب استضافة قمة المناخ.

وحسب ما نشره الموقع الرسمي للأهلي، اليوم الإثنين، قاد كولر اللاعبين في فقرات تدريبية ركز خلالها على المهارات الفردية للاعبين والتدريب على الكرات العرضية والتصويب على المرمى.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.

وواصل أليو ديانج لاعب وسط الفريق المشاركة التدريجية في فقرات المران الجماعي، بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

وأدى الثنائي رامي ربيعة وعمرو السولية برنامجهما التأهيلي بسبب الإصابة، حيث خاض الثنائي تدريبات في الجيم وداخل الملعب تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.

وكان الأهلي فاز على الداخلية 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

وحقق الأهلي العلامة الكاملة في أول 3 جولات من المسابقة المحلية بعد الفوز أمام الإسماعيلي، وأسوان، والداخلية على الترتيب.