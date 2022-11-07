رؤوف خليف يكشف توقعاته حول فرص العرب في المونديال و"الحصان الأسود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يرى الإعلامي رؤوف خليف، معلق شبكة "بي إن سبورتس" أن فرصة منتخب بلاده تونس "صعبة جدًا" في التأهل إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم في قطر 2022، مشيرًا إلى أن الخسارة بخمسة أهداف من نظيره البرازيلي في مباراة ودية "أحبطت الشارع التونسي".

ويلعب منتخب تونس ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات فرنسا، وأستراليا، والدنمارك.

ويخوض منتخب تونس معسكرًا في مدينة الدمام السعودية قبل كأس العالم.

وتضم قائمة منتخب تونس في المعسكر ثنائي الدوري المصري، سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، وعلي معلول، ظهير الأهلي.

وقال رؤوف خليف، في تصريحات لقناة "الشمس"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، "إذا تحدثنا بالعقل وليس العاطفة، فرصة تونس في مجموعتها بكأس العالم صعبة جدًا، كما أن المنتخب تراجع مستواه مقارنة بنسخة 2018، فضلًا عن تغيير الجهاز الفني وعدم جاهزية بعض اللاعبين، هناك مشاكل بالجملة".

وأضاف "حدث اهتزاز كبير في الشارع التونسي بعد الخسارة بخماسية من البرازيل، استقيظنا على الفارق الكبير بين مستوى منتخبنا والمنتخبات الكبرى، نحن بعيدين كل البعد عن منتخبات الصف الأول، وسنواجه منتخب فرنسا حامل اللقب، لذلك أخشى تحقيق نتائج كارثية".

وعن فرصة المنتخبات العربية الأربعة المشاركة في كأس العالم، أوضح "فرصة المنتخبات العربية في التأهل إلى الدور الثاني صعبة جدًا، ربما المغرب هو الأقرب لتجاوز دور المجموعات بحكم تغيير المدرب في الوقت المناسب، وعودة حكيم زياش".

وعن المنتخب الأفريقي الأوفر حظًا في المونديال، رد "منتخب السنغال سيذهب بعيدًا في كأس العالم، خصوصًا أنه محظوظ نسبيًا بالتواجد في مجموعة ليست صعبة، ويملك نجومًا كبار".

وعن توقعاته لـ"الحصان الأسود" للبطولة، أجاب "منتخب هولندا سيكون "الحصان الأسود" في مونديال 2022، لأنه يأتي من بعيد".

وتقام بطولة كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري، حتى 18 ديسمبر المقبل.

وتقام البطولة لأول مرة في بلد عربي.