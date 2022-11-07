10 بطاقات حمراء في نهائي كأس الأرجنتين.. وراسينج يتفوق على بوكا جونيورز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

تمكن نادي راسينج من تحقيق لقب كأس الأبطال الأرجنتيني، صباح اليوم الإثنين، بعدما تغلب على حساب بوكا جونيورز (2-1)، في مباراة نهائية، استمرت لـ130 دقيقة، كما شهدت إشهار 10 بطاقات حمراء.

وتقدم بوكا جونيورز في الدقيقة 19 عن طريق نوربيرتو برياسكو، قبل أن يعادل ماتياس روخاس، النتيجة، لصالح راسينج، في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول الذي مر دون أي قرارات تحكيمية جدلية.

الشوط الثاني، استمر فيه التعادل الإيجابي (1-1) بين الطرفين، قبل أن يبدأ حفل البطاقات الحمراء في الدقيقة 90+5، إذ أشهر الحكم فاكوندو تيلو، بطاقتين لصالح فيلا من بوكا وكربونيرو من راسينج.

وشهدت الأشواط الإضافية، تسجيل كارلوس ألكاراز، هدف فوز راسينج على بوكا جونيورز (2-1).

الملفت أن الحكم فاكوندو تيلو، استمر في توجيه البطاقات الحمراء، حيث وصل عددها إلى 10 بطاقات، منها 5 لصالح بوكا جونيورز، لذا توجه الحكم الذي يشارك في كأس العالم 2022، إلى إلغاء المباراة قبل دقيقتين من النهاية، معلنًا فوز راسينج.