هيثم عرابي يكشف كواليس "جديدة" من انضمام حجازي إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

كشف هيثم عرابي، مدير التعاقدات السابق في النادي الأهلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، كواليس انضمام المدافع أحمد حجازي إلى القلعة الحمراء، في أغسطس 2015.

أحمد حجازي البالغ من العمر 31 عامًا، ارتدى قميص الأهلي في الفترة من أغسطس 2015 إلى يناير 2018.

وتحدث عرابي، عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، بشأن نجاحه في إقناع أحمد حجازي بالدفاع عن شعار الأهلي، موضحًا أن الصفقة تمت مجانًا، دون دفع أي مقابل مادي، سواء إلى فيورنتينا الإيطالي أو إلى وكلاء اللاعب.

وقال عرابي: "أحمد حجازي من أصعب الصفقات التي حسمتها لصالح النادي الأهلي، في ظل تبقي يومين أو 3 أيام فقط على نهاية سوق الانتقالات".

وتابع مدير التعاقدات السابق في الأهلي: "حجازي قدم إلى منزلي فور عودته من إيطاليا، من أجل إجراء محادثات متقدمة، حيث كان يتبقى له 6 أشهر فقط على نهاية عقده مع فيورنتينا".

وأضاف: "قيل إنني حصلت على عمولة و"سمسرة" في صفقة انضمام أحمد حجازي إلى الأهلي، هذا غير صحيح على الإطلاق".

وأردف بشأن الكواليس المالية: "أحمد حجازي انضم إلى الأهلي، قادمًا من فيورنتينا مجانًا.. لم يدفع الأهلي أي مقابل من أجل التعاقد معه، سواء إلى وكلاء لاعبين أو إلى النادي الإيطالي".

وأتم: "أحمد حجازي من أسهل اللاعبين الذين تعاملت معهم في أثناء المفاوضات قبل وصولهم إلى الأهلي".