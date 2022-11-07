لاعب البنك الأهلي: كنت قريبا من الانتقال إلى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد ياسين، لاعب البنك الأهلي، عن دخوله في مفاوضات مع إدارة الزمالك للانتقال إلى القلعة البيضاء، غير أنها لم تُكلل بالنجاح.

وقال ياسين في تصريحات لقناة "المحور": "دخلت في مفاوضات مع الزمالك في الميركاتو الصيفي لكنها توقفت في اللحظات الأخيرة، لم يكن هناك نصيب".

وأضاف: "المفاوضات لم تكن مع أمير مرتضى (المشرف على الكرة بنادي الزمالك)، تم الاتفاق على كل شيء تقريبا وتوقف الأمر على توقيع العقود".

واستمر: "أنا موجود في نادي كبير ويتعامل مسؤولوه معنا باحترام واحترافية ولا يبخلون علينا بأي شيء".

وتابع: "الأهلي والزمالك هما الناديان الأكبر في مصر واللعب لأحدهما حلم لأي لاعب ويقربه من الانضمام لمنتخب مصر".

وأردف: "قلت بعد كأس العرب إنني لم أكن أستحق الانضمام لمنتخب مصر بعدما راجعت نفسي ووجدت قصورا في أدائي، لكن في الوقت الحالي كنت أتمنى الانضمام إلى القائمة".

وأتم: "أرقامي في أول 3 مباريات في الدوري هذا الموسم أفضل من الموسم الماضي".