الامارات | اضحك من قلبك.. مسعف يتسبب بإصابة لاعب (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار مشهد إصابة لاعب بوخوم الألماني أنتوني لوسيلا خلال مباراة فريقه مع بوروسيا دورتموند موجة من الضحك في مواقع التواصل الاجتماعي لشدة غرابتها.

بدأ السيناريو العجيب عندما اصطدم لوسيلا بزميله الكوستاريكي كريستيان غامبوا ليسقط أرضاً ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد إذ تدخل مسعف الفريق وركض مسرعاً للقيام بواجبه لكنه فاجأ المراقبين بالانزلاق على أرضية الملعب ليوجه ضربة قوية على رأس اللاعب المصاب!.

يذكر أن بوخوم خسر أمام مضيفه بوروسيا دورتموند بنتيجة بثلاثية نظفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، السبت، ضمن الجولة 13 من الدوري الألماني.