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الامارات | رونالدو يحزم أمتعته في الشتاء.. ونادٍ واحد يفي بمعايير إنقاذه من "الشياطين"

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يتوقف البرتغالي في مشوار بحثه عن فريق آخر ينقذه من الأزمة النفسية والفنية التي يمر بها في مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر" بقيادة المدرب الهولندي تين هاغ الذي لطالما وضع اللاعب المتوج بالكرة الذهبية خمس مرات على دكة البدلاء.

وكشفت صحيفة "تيليغراف" البريطانية أن رونالدو يتطلع لمغادرة مانشستر يونايتد في الشتاء رغم أن عقده ينتهي الصيف القادم وينص على إمكانية التمديد لموسم آخر، مشيرة إلى أن رونالدو يدرك تماماً بأن اليونايتد مستعد للموافقة على رحيله في الشتاء.

وأوضحت أن نادي الوحيد الذي يفي بالمعايير التي يبحث عنها رونالدو في ناديه الجديد من خلال دفع راتبه الكبير والمشاركة في ، مشددة على أن رئيس تشيلسي تود بويلي متحمس للصفقة وجاهز لبدء المفاوضات لحسمها خلال يناير المقبل.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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