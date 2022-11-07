الامارات | رونالدو يحزم أمتعته في الشتاء.. ونادٍ واحد يفي بمعايير إنقاذه من "الشياطين"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يتوقف البرتغالي كريستيانو رونالدو في مشوار بحثه عن فريق آخر ينقذه من الأزمة النفسية والفنية التي يمر بها في مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر" بقيادة المدرب الهولندي تين هاغ الذي لطالما وضع اللاعب المتوج بالكرة الذهبية خمس مرات على دكة البدلاء.

وكشفت صحيفة "تيليغراف" البريطانية أن رونالدو يتطلع لمغادرة مانشستر يونايتد في الشتاء رغم أن عقده ينتهي الصيف القادم وينص على إمكانية التمديد لموسم آخر، مشيرة إلى أن رونالدو يدرك تماماً بأن اليونايتد مستعد للموافقة على رحيله في الشتاء.

وأوضحت أن نادي تشيلسي الوحيد الذي يفي بالمعايير التي يبحث عنها رونالدو في ناديه الجديد من خلال دفع راتبه الكبير والمشاركة في دوري أبطال أوروبا، مشددة على أن رئيس تشيلسي تود بويلي متحمس للصفقة وجاهز لبدء المفاوضات لحسمها خلال يناير المقبل.