شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلى يضع برنامج تأهيل لـ محمد عمار بعد إزالة سلك الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، برئاسة الدكتور مجدي باز، برنامجا علاجيا وتأهيليا للاعب محمد عمار مدافع الفريق الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي.

وكان اللاعب الشاب قد بدأ البرنامج بعدما قام بإزالة "السلك" الخاص بالجراحة، وذلك عقب إجراء العملية للمرة الثانية فى تاريخه بالقاهرة فى الأيام الماضية تحت إشراف الدكتور أحمد رزق استشاري علاج العظام.

جدير بالذكر أن ”عمار” تجددت عليه هذه الإصابة بعد احتكاك قوي خلال إحدى المباريات الودية ضمن فترة الإعداد المنقضية.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة فاركو فى 23 نوفمبر الجارى على ملعب الإسكندرية فى الخامسة مساءً فى الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصرى.

وكان الإسماعيلى قد تعرض للهزيمة فى أول جولتين من الأهلي بهدف نظيف ومن غزل المحلة بهدفين مقابل هدفًا.