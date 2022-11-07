شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه سبورتنج ودياً الخميس فى أول ظهور لمحمد يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق طلائع الجيش، بقيادة محمد يوسف، أولى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدوري بمواجهة سبورتنج فى الثالثة عصر الخميس المقبل باستاد جهاز الرياضة.

ويسعى طلائع الجيش لاستغلال فترة التوقف الحالية لإعادة الفريق مرة أخرى إلى مساره الصحيح تحت قيادة فنية لمحمد يوسف، الذي درب الأهلي من قبل.

وأعلن نادي طلائع الجيش، بشكل رسمي، التعاقد مع محمد يوسف لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلفا لعلاء عبد العال.

وأكمل يوسف إجراءات تعاقده مع النادي بعد توقيعه على العقود خلال جلسة جمعته بالعميد أيمن سعيد المشرف العام على الكرة بنادي الطلائع.

وكان علاء عبد العال قد تقدم باعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز بنتيجة 3-1.

ويمتلك طلائع الجيش الذي أنهى منافسات الموسم المنقضي في المركز الرابع، 4 نقاط فقط في رصيده من تعادل وفوز أمام إنبي قبل الخسارة أمام الاتحاد.