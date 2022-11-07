شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن صلاح: سيدات اليد فى تحدٍ صعب ببطولة أفريقيا.. وثقتنا كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن صلاح، المشرف علي منتخبات كرة اليد ورئيس بعثة منتخب السيدات فى السنغال فى بطولة أفريقيا، أن منتخبنا فى مهمة صعبة بالسنغال خلال منافسات بطولة أفريقيا التى تنطلق خلال الفترة من 9 إلى 19 نوفمبر الجاري بالعاصمة السنغالية دكار.

وأضاف أيمن صلاح، فى تصريحات إعلامية، أن ثقته كبيرة فى بطلات مصر، رغم صعوبة التحدى، لكن في كل الأحوال هى بداية قوية وهن مستقبل كرة اليد.

وأشار صلاح إلى أن اتحاد اليد يبحث عن الريادة والتطوير دائما كعادته من أجل استمرار حصد البطولات بطموحهن نحو منصات التتويج، والجميع يواصل العمل بشكل دائم وبكل حماس من أجل رفعة العلم المصري دائما.

وأوضح أن منتخبنا تم إعداده بشكل مميز وخاض منافسات كبيرة قبل بطولة افريقيا مع منتخبات عالمية من أجل تجهيزه للمشاركة في بطولة افريقيا ..

ويلعب منتخبنا في المجموعة الثانية مع منتخبات تونس والكونغو وغينيا والمغرب.

وتضم المجموعة الأولي منتخبات انجولا والكونغو والراس الاخضر والجزائر .

بينما تضم المجموعة الثالثة : الكاميرون والسنغال ومدغشقر وكوديفوار..

وكانت بعثة منتخبنا قد سافرت صباح اليوم الي السنغال لخوض منافسات البطولة .