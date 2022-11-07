شكرا لقرائتكم خبر عن "ساعة اليد" تظهر فى تدريبات الأهلى بفرمان كولر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، من لاعبيه خوض المران اليومى بساعة يد من أجل قياس القدرات البدنية وتحليل الأداء الخاص بكل لاعب، ويأتي هذا التفكير من المدرب السويسرى بحثاً عن تجنب إجهاد لاعبيه وتقليل إصاباتهم.

وتعد ساعة اليد نظاما متبعا فى الدوريات الأوروبية وتنفذه أكبر الفرق العالمية مثل برشلونة وريال مدريد.

كولر بدأ مسيرته مع النادي الأهلي بشكل مثالى، خاض 6 مباريات مع الفريق حتى الآن، حقق خلالها 6 انتصارات، ولم تستقبل شباكه سوى هدف وحيد.

حصد كولر بطولته الأولى مع الأهلي فى مباراته الخامسة، التى جمعته بالزمالك في كأس السوبر المصري باستاد هزاع بن زايد في الإمارات، فى لقاء حسمه الأهلي بثنائية نظيفة.

الأهلي تفوق بشكل كاسح على منافسه في دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا على اتحاد المنستيري التونسي، وفاز ذهابا وإيابا بمجموع (4-0)، ليجد نفسه على رأس مجموعة في دور الـ16 نحو رحلته إلى اللقب الحادي عشر في تاريخ مشاركاته بالمسابقة الأكبر للأندية الأفريقية.

وفي الدوري المصري، خاض الأهلي 3 مباريات، حقق خلالها العلامة الكاملة وحصد 9 نقاط مع تسجيل 6 أهداف واستقبال هدف وحيد، ليسيطر مبكرا للغاية على الصدارة، مستغلا تعثر الزمالك حامل اللقب بالتعادل مع إنبي في الجولة الثالثة وتراجعه إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

وستكون أول مباراة رسمية للأهلي بعد نهاية التوقف الدولي يوم 27 نوفمبر الجاري أمام المقاولون العرب في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.