شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب مصر اليوم استعداداً لودية بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم معسكر منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، بالقاهرة استعدادا لمباراة بلجيكا الودية، المقرر إقامتها فى الكويت يوم 18 نوفمبر الجارى.

وضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول 24 لاعبا إلى قائمة الفراعنة للمعسكر والذى يتخلله ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجارى، وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 ، والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

وشهدت القائمة تواجد 8 لاعبين من الأهلي وهم: محمد الشناوي، أكرم توفيق، محمود متولي، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، محمد شريف، كما شهدت أيضا تواجد 7 لاعبين من الزمالك وهم: محمد عواد، عمر جابر، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، عمرو عماد السيسي، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، و3 لاعبين من النادي المصري وهم: محمود جاد، حسين السيد، مروان حمدى، بالإضافة إلى لاعبين من الاتحاد السكندري هما: محمود علاء، مروان عطية، ولاعب واحد من كل من: باهر المحمدي (إسماعيلي)، محمود حمادة (فاركو)، مصطفي عبد الرؤوف "زيكو" (حرس الحدود)، أحمد ياسر ريان (سيراميكا).