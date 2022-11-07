شكرا لقرائتكم خبر عن أوفا: أداء إنبى سيتطور .. وسأعود أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد أمين "أوفا"، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، إن أداء الفريق البترولى سيتطور مع الوقت، بعد زيادة حالة التأقلم والانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد، مشيرا إلى أن الجهاز الفنى يعمل ويركز على هذه النقطة خلال المحاضرات والتدريبات.

وأضاف أوفا، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الإصابة منعته من المشاركة مع الفريق البترولى خلال أول ثلاث جولات بالدورى المصرى الممتاز لافتاً إلى أنه قطع شوطاً كبيراً من البرنامج التأهيلى واقترب من العودة للمران الجماعى.

وأوضح لاعب إنبى أنه فترة التوقف الدولى جاءت في الوقت المناسب من أجل استعادة جاهزيته للانضمام إلى صفوف الفريق البترولى، مشيرا إلى أنه سيعود أمام البنك الأهلى في المباراة المقرر لها 30 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وغاب أوفا عن إنبى في مباراة بيراميدز بافتتاحية الدورى بالجولة الأولى وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ثم غاب عن مواجهة طلائع الجيش فى الأسبوع الثانى، وانتهت بخسارة الفريق البترولى بهدفين مقابل هدف، ثم واصل الغياب أمام المصرى في الجولة الثالثة وانتهت بفوز الفريق البورسعيدى بهدفين نظيفين، وأخيراً أمام الزمالك في الجولة الرابعة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

في سياق مختلف أكد أحمد كشرى، المدير الفنى لفريق إنبى، أن فريقه كان أفضل من نظيره الزمالك فى المباراة التى جمعت الفريقين فى بطولة الدورى، موضحاً أن الفريق البترولى شكل خطورة على الأبيض، خاصة مرمى محمد عواد، فى ظل الإصرار على الفوز أو تحقيق نتيجة جيدة.

وأشار كشرى، خلال المؤتمر الصحفى للمباراة، إلى أن خسارة الزمالك بطولة السوبر سلاح ذو حدين؛ لأن الزمالك لديه رغبة فى مصالحة جماهيره فأخبرت لاعبى إنبى أن تسجيل هدف سيُضعف موقف الزمالك فى اللقاء.