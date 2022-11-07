شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يترقب قرعة الدور التمهيدى لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفني لفريق حرس الحدود، بقيادة أحمد أيوب، قرعة الدور التمهيدي لكأس الرابطة والمقر إقامتها 9 نوفمبر الجارى، لوضع خطة زمنية للاستعداد للبطولة التى يطمح الحرس للتتويج بها.

ويرى الجهاز الفني للحرس أن البطولة فرصة متاحة لعودة الحرس مرة أخرى لمنصات التتويج، حيث إن معظم الفرق الكبرى تخوضها بالصف الثاني من اللاعبين.

وتشارك أندية غزل المحلة وحرس الحدود وأسوان والداخلية فى الدور التمهيدي لبطولة كأس الرابطة، ليصعد فريقان منهما مع الـ14 فريقا الآخرين بالدورى الممتاز ليكتمل دور الـ16 ببطولة كأس الرابطة.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم ويشرف عليها عامر حسين، تغيير نظام بطولة كأس رابطة الأندية فى نسختها الثانية، بخروج الفريق الخاسر منذ الدورى التمهيدى للبطولة، بينما تأتى بداية مباريات بطولة كأس رابطة الأندية من يوم 19 من شهر نوفمبر الجارى أيضا.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية عن مواعيد كأس الرابطة المقرر إقامتها فى النسخة الثانية من تاريخ البطولة، وكان فيوتشر قد توج بالنسخة الأولى، بعد فوزه في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف.

وحددت رابطة الأندية 19 نوفمبر المقبل موعداً لإقامة الدور التمهيدي للبطولة، على أن يقام دور الـ 16 خلال أيام، 25،26،27 من نفس الشهر، ويقام دور الثمانية خلال الفترة من 16 إلى 20 مارس العام المقبل.