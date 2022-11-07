شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه مصر للتأمين ودياً استعداداً لفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاسماعيلى بقيادة الإسبانى خوان كارلوس جاريدو اليوم، الاثنين، مباراة ودية مع مصر للتأمين على ملعبه الرئيسي بالإسماعيلية، وذلك فى إطار البرنامج المحدد من قبل الجهاز الفنى للدراويش من أجل تجهيز جميع اللاعبين تحضيرا للارتباطات المقبلة.

وكان جاريدو قد قرر تطبيق اليوم الكامل فى الوقت الحالي على لاعبيه لرفع معدلات اللياقة البدنية استعدادًا لضغط مباريات منتظر فور استئناف مسابقة الدوري العام.

ومن المعروف أن لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، برئاسة عامر حسين، أعلنت المواعيد الجديدة لمباراتى الإسماعيلي ضد فيوتشر وفاركو والتى تم تأجيلهما بسبب مؤتمر المناخ.

ويواجه الدراويش الفريق السكندري 23 نوفمبر الجارى على ملعب الإسكندرية فى الخامسة مساءً فى الأسبوع الرابع من عمر المسابقة المحلية، بينما يلاقي الفريق القاهري فى الجولة الثالثة يوم 12 ديسمبر المقبل فى الخامسة مساءً على ملعبه بالإسماعيلية.