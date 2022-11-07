شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو اليوم الإثنين 7_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقى فريق ريال مدريد، مع نظيره رايو فاليكانو، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدورى الاسبانى لكرة القدم.

حيث تقام المباراة اليوم الاثنين، الموافق 7-11-2022، فى تمام الساعة العاشرة مساء.

كما يحتل فريق ريال مدريد المركز الثانى برصيد 32 نقطة، بعد ان ازاحه منافسه برشلونة من على القمة، امس السبت، حيث تغلب البارسا على الميريا بهدفين نظيفين رافعا رصيده إلى 34 نقطة.



ويسعى فريق ريال مدريد إلى تحقيق الفوز على رايو فاليكانو اليوم الاثنين، من أجل العودة مرة اخرى إلى قمة الدورى، وفى حال حصد الثلاث نقاط، من قبل الميرنجى يحتل قمة الدورى الاسبانى برصيد 35 نقطة، حيث حقق ريال مدريد الفوز فى 10 مباريات، وتعادل فى اثنتين، ولم يتذوق طعم الخسارة، احرز مهاجموه 29 هدفا، ودخل مرماهم 10 أهداف.



أما فريق رايو فاليكانو فيحتل المركز التاسع برصيد 18 نقطة، حيث لعب 12 مباراة فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات، وخسر 4 مباريات، احرز مهاجموه 17 هدفا، ودخل مرماهم 14 هدفا.