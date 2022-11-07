شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أندية لم تذق طعم الانتصارات بعد أول 3 جولات في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انقضت سريعا أول 3 جولات من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك على الرغم من وجود بعض اللقاءات المؤجلة؛ بسبب مشاركة بيراميدز وفيوتشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية، إلا أن أغلب فرق الدوري خاضت 3 مباريات حتى الآن، وخلالها نجح الأهلي والاتحاد السكندري فقط في تحقيق العلامة الكاملة بـ 3 انتصارات، ليتصدر الأهلي الجدول ويليه الاتحاد السكندري.

وفي الوقت الذي تعثر فيه الزمالك بالتعادل أمام إنبي في المباراة الماضية ليتوقف رصيده عند 7 نقاط في المركز الثالث، فجر فريق غزل المحلة مفاجأة في المسابقة المحلية في ظل الأداء الثابت وغير المتوقع من الفريق المحلاوي، خاصة بعدما تخلى عن أبرز نجومه في الميركاتو الصيفي الماضي، ويحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 7 نقاط أيضا.

لم تتذوق 7 أندية بالدوري العام طعم الانتصارات حتى الآن بمسابقة الدوري، بعدما خاض 3 مباريا، وهم: بيراميدز، سموحة، إنبي، حرس الحدود، الداخلية، أسوان، والإسماعيلي.



وجاءت نتائج الفرق السبعة في أول 3 جولات كالتالي: وجاءت نتائج الفرق السبعة في أول 3 جولات كالتالي: ـ بيراميدز: تعادل مع إنبي 1/1 ومع المصري 0/0

ـ سموحة: خسر من الزمالك 2/0، وتعادل مع البنك الأهلي 1/1، وتعادل مع حرس الحدود 0/0

ـ إنبي: تعادل مع بيراميدز 1/1، خسر من طلائع الجيش 2/1، خسر من المصري 2/0، وتعادل مع الزمالك 1/1

ـ حرس الحدود: خسر من فيوتشر 2/0، خسر من فاركو 1/0، تعادل مع سموحة 0/0

ـ الداخلية: تعادل مع الطلائع 0/0، خسر من الاتحاد 2/0، خسر من الأهلي 4/1

ـ الإسماعيلي: خسر من الأهلي 1/0، وخسر من غزل المحلة 2/1

ـ أسوان: خسر من الاتحاد 1/0، خسر من الأهلي 1/0، وخسر من غزل المحلة 1/0