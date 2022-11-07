شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يلجأ لخطوة جديدة لتسهيل التواصل مع سافيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لجأ مسئولو النادي الأهلي لخطوة جديدة من أجل تسهيل التواصل بين البرازيلي برونو سافيو نجم الفريق الأحمر وباقى زملائه وأعضاء الجهاز الفني، من خلال حصوله على كورسات فى اللغة الإنجليزية لتسهيل تواصله مع باقى زملائه الفترة المقبلة، لاسيما أن سافيو عانى خلال الفترة الماضية من فقدان التواصل مع باقي اللاعبين.

وأقدم مسئولو النادي الأهلي على هذه الخطوة لحل مشكلة انسجام برونو سافيو مع باقى زملائه، لاسيما أن اللاعب يتحدث اللغة البرتغالية، التى لا يجيدها اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني، بخلاف أن هناك عدداً كبيراً من لاعبي الأهلي يجيدون تحدث اللغة الإنجليزية، وهو ما يسهل من إجراءات التواصل مع سافيو إذا ما أتقن بعض المصطلحات الإنجليزية.