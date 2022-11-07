شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواجه الداخلية فى ثانى وديات معسكر القاهرة استعداداً للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق المصري بقيادة إيهاب جلال، ثانى تجاربه الودية فى معسكر القاهرة اليوم، عندما يلتقى فريق الداخلية، فى اللقاء الودى الذى يجمع الفريقين فى إطار استعدادات الفريق البورسعيدى لكأس الرابطة ومواجهة ربع نهائي كأس مصر أمام الزمالك.

ورفع إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، الحمل البدني للاعبي الفريق، لاستعادة اللياقة البدنية بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون بعد مواجهة إنبي، وكان المصري قد استهل مشواره فى الدوري العام بالهزيمة أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، ثم التعادل مع بيراميدز سلبيا قبل أن يفوز على إنبى بثنائية نظيفة.

وكان إيهاب جلال قد قرر ضم الرباعي الشاب، مصطفى أيمن "لاعب خط وسط فريق 1999، وعبد السلام أحمد الظهير الأيمن لفريق 2001، أحمد شداد لاعب الارتكاز الدفاعي لفريق 2001، وإبراهيم سعيد لاعب الارتكاز الدفاعي لفريق 2003 ، للتدريب مع الفريق الأول وذلك بعد التنسيق الذي تم في هذا الشأن مع الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي المصري.

وأنهى محمود جابر، المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، الاتفاق على إقامة 4 مباريات ودية خلال معسكر الفريق المغلق، الذى يستمر لمدة أسبوعين، والتقى الفريق أمس الأحد مع فريق القناة، ثم يواجه اليوم الاثنين السابع من نوفمبر فريق الداخلية، فيما يلتقى يوم الأحد الموافق الثالث عشر من نوفمبر مع فريق حرس الحدود، وذلك قبل يوم واحد من مباراة الفريق أمام سيراميكا.