شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة سيدات اليد تغادر إلى السنغال للمشاركة فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة منتخب سيدات اليد إلى السنغال للمشاركة فى بطولة أفريقيا المحدد لها الفترة من 9 و حتى 19 نوفمبر الجارى.

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: أمينة عاطف و مي جمعة و شيماء صبري و شهد الشواربي و سهيلة خالد و فرح الشاذلي و ليلى هيثم و ملك طلعت و نهى أيمن و سارة يحيى و منة الله سيد و شهد حسام و أمينة هشام و يارا هاني و مريم عمر و كنزي حاتم و تقى كامل.

ويرأس البعثة أيمن صلاح مدير المنتخبات القومية ومعه رامي عبد اللطيف مدير فني و وليد ابو العطا مدرب ووليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى. ايمان مرجان مدير اداري و منة الله بدوي اخصائي علاج طبيعي و حازم حامد محلل أداء.