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بعثة سيدات اليد تغادر إلى السنغال للمشاركة فى بطولة أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة  منتخب سيدات اليد إلى السنغال للمشاركة  فى بطولة أفريقيا المحدد لها الفترة من 9 و حتى 19 نوفمبر الجارى.

 

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: أمينة عاطف و مي جمعة و شيماء صبري و شهد الشواربي و سهيلة خالد و فرح الشاذلي و ليلى هيثم و ملك طلعت و نهى أيمن  و سارة يحيى و منة الله سيد و شهد حسام و أمينة هشام و يارا هاني و مريم عمر و كنزي حاتم و تقى كامل.

 

ويرأس البعثة أيمن صلاح مدير المنتخبات القومية ومعه رامي عبد اللطيف مدير فني و وليد ابو العطا مدرب ووليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى. ايمان مرجان مدير اداري و منة الله بدوي اخصائي علاج طبيعي و حازم حامد محلل أداء.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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