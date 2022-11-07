شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية لـ"فتوح" لتحديد موقف "دعامة" القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الزمالك، البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له فى ظل معاناته من إصابة فى وجه القدم، ويخضع اللاعب لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة للاطمئنان عليه وتحديد موعد عودته للتدريبات.

وكان الجهاز الطبي للزمالك وضع خلال اليومين الماضيين دعامة لقدم اللاعب على موضع الإصابة التي يعاني منها فى وجه القدم، ومن المنتظر أن يخضع فتوح لبعض الفحوصات الجديدة لتحديد موقف الدعامة وهل ستظل على قدمه أم سيزيلها لبدء مرحلة جديدة من التأهل.

ويدرس الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، استغلال فترة توقف مسابقة الدوري لإقامة مباراة ودية أو اثنتين لتجهيز اللاعبين وتصحيح الأخطاء التى وقعوا فيها الفترة الماضية.

ويرغب البروفيسور فيريرا فى استغلال فترة التوقف لمعالجة كافة الأخطاء وإعادة الاتزان للفريق، مع عودة المصابين واكتمال صفوف الفريق.

وتتوقف مسابقة الدورى حاليًا بسبب معسكر منتخب مصر المقرر انطلاقه في الفترة من 7 إلى 18 ويتخلله مباراة ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري، وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

ومن المنتظر أن يلعب الزمالك والمصري فى دور الثمانية لكأس مصر 26 نوفمبر الجارى، ويتجدد اللقاء بين الفريقين فى الدوري المصري مطلع ديسمبر ضمن مواجهات الجولة الخامسة.