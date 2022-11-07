شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم عرابى: فريق أسوان كله بياخد تمن لاعب بأندية القمة.. وإيفونا ليس الأعلى أجرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هيثم عرابى، المدير الرياضى السابق لنادى أسوان، أنه قدم كل ما يستطيع تقديمه خلال الفترة الماضية لفريق أسوان، وأنه يشكر كل مجلس الإدارة على هذه الفرصة.

وقال هيثم عرابى، خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "رحيلى عن أسوان كان إقالة وليست استقالة، واكتشفت أن بعض التفاصيل ووظيفة المدير الرياضى لم تصل لبعض أعضاء مجلس إدارة أسوان، وفكرة التخصص كانت غائبة عن بعض أعضاء مجلس إدارة أسوان".

وأضاف هيثم عرابى: "تابعنا أكثر من 300 لاعب لبناء فريق أسوان، وتعاقدت مع لاعبين فى أسوان بتراب الفلوس وفيه لاعبين بتاخد 250 ألف جنيه فى السنة، والفرقة كلها بتمن لاعب واحد فى الأندية الكبرى من أبو مليون دولار".

وتابع هيثم عرابى: "أعلى لاعب فى أسوان بياخد 800 ألف جنيه وإيفونا ليس الأعلى، واللاعبون جاءوا لأسوان من أجل تحقيق هدف ويقدرون إمكانيات أسوان".

واستطرد: "استطعت أن أبيع فريق الناشئين 2009 لراعى مقابل 350 ألف جنيه والبراعم بـ750 ألف جنيه، ونجحت فى جلب ضعفة نسبة البث التليفزيونى، وجلبت شركة عصير لتسويق منتجها فى أسوان والنادى يكون له نسبة فى البيع".

وأردف: "فكرة إنشاء قميص أسوان على الطريقة التى ظهر بها جلب للفريق كل الملابس بالمجان وما زالوا يحصلون على بعض الأطقم، وهو ما يعنى توفير أكثر من مليون ونصف جنيه".

واختتم عرابى تصريحاته قائلا: "متفاجئ من رد فعل رئيس نادى أسوان بعد رحيلى بأن تجربتى كانت بها سلبيات أكثر من الإيجابيات".