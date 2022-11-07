شكرا لقرائتكم خبر عن عامر عامر يستغل توقف الدورى فى تجهيز نفسه للعودة لحراسة عرين سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل عامر عامر، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، تدريباته بشكل قوى من أجل تجهيز نفسه للعودة مرة أخرى لحماية عرين فريقه، بعدما فقد مكانه في التشكيلة الأساسية لصالح زميله محمد بسام الوافد الجديد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويخوض عامر عامر تدريبات بدنية خاصة، من أجل رفع معدل لياقته، ونيل ثقة الجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، بشكل عام، ومدربه أحمد ناجى بصورة خاصة، خصوصا أن الصراع قوى في هذا المركز، ويتطلب منه بذل مزيد من الجهد والعرق.

في سياق مختلف عقد سامى جلسة مع لاعبيه تحت عنوان "لم الشمل" والاتفاق على تحسين النتائج خلال الفترة المقبلة وطالبهم فيها بتصحيح المسار أمام المقاولون بالأسبوع الرابع فى المباراة المقرر لها 2 ديسمبر المقبل، خاصة أن الإدارة تضع آمالها عليهم بتحقيق مركز متقدم في جدول الترتيب هذا الموسم بعد الصفقات القوية التي تعاقدت معها الإدارة على أمل تلبية طموحاتها.

واستقر الجهاز الفني لفريق سيراميكا، بقيادة أحمد سامى، على خوض مباريات ودية؛ لتجهيز اللاعبين وزيادة حالة الانسجام بينهما خلال فترة التوقف الدولى، حيث خاطبت الإدارة أكثر من نادى لجس نبضهم حول إمكانية خوض لقاءات ودية معهم، حيث تنتظر الرد لتحديد الفرق التي يمكن مواجهتها.

ويرغب أحمد سامى في تصحيح أخطاء اللاعبين التي وقعوا فيها خلال أول ثلاث جولات من الدورى المصرى الممتاز فعلى الرغم من البداية القوية والفوز على المصرى البورسعيدي بثلاثية نظيفة إلا أن الفريق عاد وتعثر أمام الزمالك في الجولة الثانية وخسر بثنائية نظيفة، ثم تكرر سقوطه أمام البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثالثة.

وتوقفت بطولة الدوري المصري الممتاز بعد مرور 3 جولات فقط على ضربة البداية، وذلك لفترة قد تصل إلى 21 يوما بداية من يوم 3 نوفمبر الجاري حتى يوم 23 من نفس الشهر على أن تستأنف المسابقة بداية من يوم 23 نوفمبر الجاري بمباراة بيراميدز والبنك الأهلي في الجولة الرابعة والتي ستقام على ملعب الدفاع الجوي.