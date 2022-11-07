شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب كرة الصالات يختتم معسكره المفتوح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة هشام صالح، معسكره المفتوح اليوم، الاثنين، والذى بدأه الجمعة الماضى بهدف متابعة الحالة الفنية والبدنية للاعبين، خاصة مع استمرار مباريات الدورى العام.

ويتابع الجهاز الفنى مباريات بطولة الدورى العام لانتقاء بعض العناصر المتميزة لضمها إلى صفوف المنتخب خلال المرحلة القادمة.

واختار الجهاز الفني للمعسكر قائمة تضم كلا من، محمود شوبير وجمال عبد الناصر واحمد فكري ومحمد حامد وعلاء دونجا ومحمد سعيد و محمد جمال حداد وعبد الرحمن بودي ومحمد فتحي ومحمد عبد الحميد كوكي وابراهيم سعيد واحمد عبد القادر موزه وأحمد مصطفي فرج واسامه سيد علي.