شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر يكشف رد فعله بعد عرض أموتو على الاتحاد ويؤكد: علاء كان أول اهتماماتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عمر، المدير الرياضى للاتحاد السكندري، عن رد فعله بعدما عُرض عليه النيجيري أوستين أموتو للحصول على خدماته من نادى المصرى البورسعيدى، مؤكدا أنه رحب بشدة، وطلب إنهاء الصفقة على الفور لاقتناعه وإيمانه بالقدرات الفنية الكبيرة للاعب.

وقال عمر، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى طلب رأيه الفني في التعاقد مع النيجيري أوستين أموتو، مشيرا إلى أنه قال له نصا: "هاته وأنت ومغمض" لتأكده من الإضافة الكبيرة التي سيقدمها اللاعب مع سيد البلد.

وفي سياق متصل أوضح المدير الرياضى للاتحاد السكندرى أن محمود علاء، مدافع الزمالك المعار إلى زعيم الثغر، كان على رأس اهتماماتهم في الانتقالات الصيفية الماضية، مؤكداً أنه عرض على اللاعب الانضمام لسيد البلد في الموسم الماضى وقت توليه القيادة الفنية للفريق.

وأشار عمر إلى أن محمود علاء رحب بانضمامه لسيد البلد، وأكد أن تواجده في صفوف سيد البلد شرف كبير بالنسبة له، متابعا: "أتمنى التوفيق لعلاء بعد انضمامه لقائمة المنتخب الوطنى ومواصلة تقديم المستوى والأداء الجيد".