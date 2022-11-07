شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الملاكمة يشارك فى بطولة روسيا الدولية ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن مشاركة منتخب الرجال فى بطولة روسيا الدولية للكبار، المحدد لها الفترة من 5 وحتى 11 ديسمبر القادم.

وأعلن مسئولو اتحاد الملاكمة مؤخرا قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة العالم للشباب بإسبانيا المقرر لها الفترة من 13 وحتى 27 نوفمبر الجارى.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: تميم نعيم وزن 86 كجم وعبد الله سعيد وزن 54 كجم وأحمد هيكل وزن 63.5 كجم ومحمد حسام وزن 76 كجم وعمر خالد وزن 92 كجم.

على جانب آخر، أعلن مسئولو اتحاد الملاكمة، قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة العالم للشباب بإسبانيا المقرر لها الفترة من 13 وحتى 27 نوفمبر الجارى.

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب الملاكمة القاهرة بعد غد الإثنين للدخول في معسكر مغلق بإسبانيا قبل انطلاق المنافسة، استعدادا للبطولة.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: تميم نعيم وزن 86 كجم وعبد الله سعيد وزن 54 كجم وأحمد هيكل وزن 63.5 كجم ومحمد حسام وزن 76 كجم وعمر خالد وزن 92 كجم.