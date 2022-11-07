شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أسوان: لم نتحدث مع أيمن الرمادى فى تفاصيل مادية وجهازه المعاون مسئوليته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الشافعى صالح، رئيس نادى أسوان، أنه تم الاتفاق مع أيمن الرمادى على قيادة الفريق خلفا لربيع ياسين، ولم نتحدث فى مدة التعاقد والأمور المالية.

وقال الشافعى صالح، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "أنهينا اجتماعنا مع أيمن الرمادى منذ دقائق عبر الفيديو، وتم الاتفاق على قيادة الفريق فى الفترة الحالية".

وأضاف رئيس أسوان: "أيمن الرمادى لم يتأخر فى تلبية طلب الإدارة لأنه ابن النادى، وسيصل يوم الأربعاء لتوقيع العقود".

وتابع الشافعى صالح: "الجهاز المعاون بالكامل سيكون مسئولية أيمن الرمادى، ولكننا متمسكون باستمرار اثنين من أبناء النادى فى الجهاز، وهو مدرك هذه النقطة".

واختتم رئيس أسوان تصريحاته قائلا: "لم نتحدث عن أى تفاصيل مالية ولا عن مدة التعاقد مع أيمن الرمادى، فهو ابن النادى، ورحب جدا بالتجربة الجديدة معنا".

وكان مجلس إدارة نادي أسوان قد أعلن رسميا التعاقد مع أيمن الرمادي مديرا فنيا للفريق خلفا لربيع ياسين، الذى تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وقالت الصفحة الرسمية للنادي الجنوبي على فيس بوك: "رحبوا معنا بالمدير الفني الجديد لفريقنا (أيمن الرمادي) المدرب السابق لكل من: نادي عجمان ونادي الإمارات في دولة الإمارات العربية الشقيقة.. على أن يصل يوم الأربعاء القادم لقيادة الفريق".