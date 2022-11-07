مصدر لمصراوي: الونش يطير إلى انجلترا خلال ساعات للخضوع لجراحة خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مراسل الخليج 365:

كشفت مصدر داخل نادي الزمالك، اليوم الإثنين، عن آخر تطورت إصابة المدافع محمود حمدي الونش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال الونش في تصريحات خاصة لمصراوي، إن محمود حمدي "الونش" سيطير خلال ساعات إلى انجلترا للخضوع إلى جراحة خاصة، بعد إصابته بقطع في الأربطة الخلفية.

وأصيب الونش في مباراة الزمالك وسموحة، ليخرج في الدقيقة 30 ويشارك بدلاً منه الدولي التونسي حمزة المثلوثي.

وأشارت إدارة الكرة بنادي الزمالك، عبر بيان رسمي، إلى أن الونش يحتاج للتدخل الجراحي وسيغيب عن الفريق لفترة تتراوح ما بين أربعة إلى ستة أشهر قبل العودة إلى التدريبات وسيخضع للعملية الجراحية خارج مصر.

وغاب المدافع محمود حمدي الونش بسبب الإصابة عن مواجهتي سيراميكا كليوباترا وإنبي، بالإضافة لعدم المشاركة في لقاء السوبر أمام الأهلي.