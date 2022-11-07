يوفنتوس يهزم إنتر في كلاسيكو الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد جلال:

حقق فريق يوفنتوس فوزا غاليا مساء اليوم السبت، بنتيجة 2-0، أمام إنتر ميلان في ديربي الذي اقيم على ملعب آليانز ضمن مباريات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإيطالي.

وسجل أهداف يوفنتوس أدريان رابيو في الدقيقة 52 من زمن الشوط الثاني، ومن ثم أضاف نيكولو فاجولي الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة يرفع يوفنتوس رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس، ويتجمد رصيد إنتر ميلان عند النقطة 24 في المركز السابع بجدول ترتيب الكالتشيو.

أحداث المباراة

بدأ يوفنتوس المباراة بفاعلية هجومية حيث كاد أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 19 وذلك بعدما سدد بريمر كرة قوية وحاول استغلال الغفلة الدفاعية لانتر ميلان لكن التسديدة تمر بسلام بجانب القائم الأيمن.

ومن ثم رد إنتر على الهجمة الخطيرة ليوفنتوس في الدقيقة 26 بتسديدة قوية من إدين دزيكو الذي حصل على الكرة داخل منطقة الجزاء لكنه سدد الكرة بعيدة عن القائم الأيسر.

وقبل نهاية الشوط الأول تحديدا عند الدقيقة 42 اقترب فريق إنتر من مرمى يوفنتوس عن طريق دينزل دومفريز الذي سدد كرة قوية على المرمى من داخل منطقة الجزاء إلا أن القائم تصدى لها وخرجت لخارج الملعب.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني سجل يوفنتوس هدف التقدم عن طريق أدريان رابيو في الدقيقة 52 ذلك بعد مجهود فردي من فيليب كوستيتش من الجبهة اليسرى ومن ثم أرسلها عرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها رابيو بتسديدة قوية سكنت الزاوية اليسرى.

وسجل دانيلو لويز الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 63 وذلك بعدما استلم كرة عرضية من الجبهى اليمنى وسدد الكرة مباشرة سكنت الزاوية اليمنى لكن بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو قرر إلغاء الهدف بداعي وجود لمسة يد على لويز.

وكاد إنتر أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 75 عن طريق تسديدة قوية من لاوتارو مارتينيز من داخل منطقة الجزاء لكن تصدى لها الحارس فويتشيك تشيزني بامتياز.

وضاعف نيكولو فاجولي النتيجة في الدقيقة 85 ليؤكد فوز يوفنتوس على إنتر في ديربي الكالتشيو، وذلك بعد هجمة مرتدة سريعة من الجبهة اليسرى عن طريق فيليب كوستيتش أنهاها بعرضية أرضية استقبلها نيكولو فاجولي بتسديدة مباشرة إصطدمت بأحد مدافعي إنتر ميلان وخدعت الحارس أندري أونانا قبل أن تسكن الشباك.