عدن.. بدء دورة تدريبية للاعبي المنتخبات الوطنية والأندية في كرة القدم

المنامة - ياسر ابراهيم - بدأت في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، فعاليات الدورة التدريبية (C) التي ينظمها الاتحاد العام لكرة القدم بإشراف الاتحاد الآسيوي، ويشارك فيها 24 متدرباً من لاعبي المنتخبات الوطنية وأندية عدن .

وفي إفتتاح الدورة، دعا وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور عزام خليفة، المشاركين في الدورة الى الإستفادة القصوى من مخرجات الدورة وترجمة ما تعلموه على صعيد الواقع.

وحسب وكالة سبأ، فقد أكد عزام خليفة إهتمام وحرص الوزارة على تأهيل الكوادر الرياضية والشبابية في مختلف المجالات .

بدوره، أشار عضو الاتحاد العام لكرة القدم الدكتور حسن عبدربه، إلى أهمية مثل هذه الدورات..مشيراً الى أن الدورات التدريبية ستتواصل خلال الفترة القادمة لكافة محافظات الجمهورية لنيل الرخصة الآسيوية (C)، التي ستساعد المدربين لتطوير إمكانياتهم ومعرفة الكثير من علوم التدريب وفن الإدارة .