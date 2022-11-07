الامارات | منتخب إيران يحرز «كأس طيران الإمارات للقارات لكرة القدم الشاطئية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوج منتخب إيران بلقب النسخة 11 من بطولة «كأس طيران الإمارات للقارات لكرة القدم الشاطئية»، التي نظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم، بمشاركة منتخبات: الإمارات، المملكة العربية السعودية، البرازيل، إيران، اليابان، إسبانيا، الولايات المتحدة الأميركية، الباراغواي.

ونجح الفريق الإيراني في الفوز على البرازيل 2-1، في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت أمس، وسط حضور جماهيري كبير امتلأت به جنبات ملعب المباراة.

وبذلك تكون إيران قد عادلت روسيا في عدد مرات الفوز بالبطولة، ولكل منهما أربعة ألقاب، فيما بقيت في حوزة البرازيل ثلاثة ألقاب.

واكتفى المنتخب الوطني بالحصول على المركز الرابع على لائحة ترتيب البطولة، عقب خسارته في مباراة الترضية أمام باراغواي بنتيجة 1-4.

وقدم «أبيض الشواطئ» أقل مبارياته في البطولة من حيث الأداء والرغبة في الفوز، على العكس من منتخب باراغواي، الذي دخل المواجهة بكل قوة.وحضر المباراة النهائية وتوج الفائزين أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم خوان كوسكو، ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ناصر آمان آل رحمة، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة علي عمر البلوشي. ونالت اليابان المركز الخامس، بعدما فازت على أميركا 4-صفر لتحتل المركز السادس، فيما جاءت إسبانيا سابعاً بعد فوزها على السعودية 5-صفر، لتحتل المركز الأخير في مجموعتها. وقبل انطلاق المباراة النهائية، كرّم مجلس دبي الرياضي عدداً من رواد كرة القدم الشاطئية في أندية دبي، ممن أسهموا في نشر وتطوير اللعبة على مستوى الإمارة.

وشملت قائمة المكرمين: محمد الكوسي «النصر»، خليل أهلي، خالد بن دعفوس «شباب الأهلي»، مروان الحل «الوصل».

كما كرّم مجلس دبي الرياضي، رعاة البطولة، وهم: «طيران الإمارات»، «بلان بي»، مستشفى دكتور هيلث كير، دبي للمرطبات، قناة دبي الرياضية.