الامارات | 35 ألف درّاج يشاركون في «تحدي دبي للدرّاجات الهوائية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقطبت منافسات الدورة الثالثة من «تحدي دبي للدرّاجات الهوائية»، إحدى فعاليات «تحدي دبي للياقة»، أمس، نحو 35 ألف درّاج، برعاية مجموعة «دي بي ورلد»، وبالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وأقيمت على مسارين مختلفين يمران بين أبرز وأشهر المعالم في مدينة دبي.

ويقام الحدث بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدرّاجات الهوائية، وإبرازها واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم، ومكاناً متميزاً للحياة والعمل والزيارة، وبمشاركة عدد قياسي بلغ 34 ألفاً و897 درّاجاً من مختلف الأعمار من المواطنين والمقيمين والزوّار، الذين خاضوا تجربة مميزة بين أبرز وأشهر المعالم التي تتميز بها المدينة على شارع الشيخ زايد ووسط مدينة دبي، ومن أهمها «برج خليفة»، و«متحف المستقبل»، و«قناة دبي المائية». وانطلق الدرّاجون عبر مسارين: المسار الأول على شارع الشيخ زايد البالغ طوله 12 كيلومتراً، وامتدّ بين «مركز دبي التجاري العالمي» و«حديقة الصفا»، مروراً فوق جسر «قناة دبي المائية»، والمسار الثاني العائلي بطول أربعة كيلومترات، حول «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد»، مروراً ببعض المعالم الأكثر شهرة في المدينة بما فيها «دبي مول»، و«دار دبي للأوبرا»، و«برج خليفة».

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «يأتي تنظيم (تحدي دبي للدراجات الهوائية) تأكيداً على التزام سكان دبي وزوّارها بإعطاء أولوية خاصة لصحتهم الجسدية والذهنية. وأسعدني أن أكون جزءاً من هذا الحدث المجتمعي المميز، الذي جمع 34 ألفاً و897 درّاجاً من كل الأعمار ومستويات اللياقة، فقد أسهمنا معاً في التأكيد على مكانة دبي أمام العالم أجمع وجهة مثالية للحياة والعمل والزيارة، وفيما نواصل رحلتنا مع الدورة السادسة من (تحدي دبي للياقة) أملاً في مستقبل أكثر صحة وسعادة، أود أن أدعو كل مواطن ومقيم وزائر، والجهات الحكومية، والمؤسسات والشركات الخاصة، إلى الانضمام إلى (التحدي)، لجعل دبي المدينة الأكثر سعادة ونشاطاً وصحة في العالم. كما أود أن أشكر المنظمين والشركاء وكل من أسهم في نجاح هذا الحدث الرائع».

من جهته، قال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب: «بفضل رؤية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أكد (تحدي دبي للدرّاجات الهوائية) مجدداً على التزام دبي بتعزيز الصحة الجسدية والذهنية لسكانها وزوّارها، وإتاحة الفرصة أمام كل مقيم وزائر في المدينة لممارسة الرياضة وأنشطة اللياقة البدنية المتنوّعة، وتحدي أنفسهم للوصول إلى أهداف أكثر إيجابية، واعتماد أسلوب حياة أكثر نشاطاً. ومع مشاركة 34 ألفاً و897 درّاجاً من جميع الأعمار والجنسيات ومستويات اللياقة البدنية، فإننا ندرك أن الجيلين الحالي والمقبل على الدرب الصحيح نحو مستقبل أكثر صحة وسعادة. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر كل من أسهم في تنظيم هذا الحدث اليوم، من المنظمين والشركاء والمشاركين».

جدير بالذكر أن «تحدي دبي للدرّاجات الهوائية» تنظمه كل من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجلس دبي الرياضي، برعاية مجموعة «دي بي ورلد»، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات (RTA)، و«أفيف كلينيكس»، و«فيتبيت» (Fitbit)، و«إعمار»، والشركاء الرسميين «طيران الإمارات»، و«ماي دبي»، والشريك الإعلامي شبكة الإذاعة العربية (ARN)، فيما تضم قائمة شركاء القطاع الحكومي كلاً من: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ولجنة تأمين الفعاليات، وهيئة الصحة بدبي، وشرطة دبي.