الامارات | مليون دولار جوائز «دولية الفجيرة لجمال الخيل العربي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق بطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل العربي 15 ديسمبر المقبل، وتقام ليومين، حيث تختتم في 17 من الشهر نفسه. ويقام الحدث بتنظيم مكتب سموّ ولي عهد الفجيرة. وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن جوائز قيمة يبلغ مجموعها مليون دولار، وسيتم قريباً فتح باب التسجيل للمشاركين.

وقال مدير مكتب سموّ ولي عهد الفجيرة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، سالم الزحمي، إن «النسخة السابعة ستتيح الفرصة لمربّي وملاك الخيل العربية والإسطبلات للمشاركة من مختلف قارات العالم، بفضل توجيهات صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم ومتابعة سموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، واهتمام سموّه بنشر هذا الموروث الأصيل في الثقافة والهوية العربية والتعريف به عالمياً».