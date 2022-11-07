الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نقاش

حاول لاعب الدخول في نقاش مع حكم مباراة فريقه في الجولة التاسعة لدوري المحترفين، لكن إداري النادي منع اللاعب من الوصول إلى الحكم حتى لا يتم معاقبته وإيقافه عن المشاركة.

رفض

رفض رئيس شركة كرة القدم بأحد أندية دوري المحترفين طلباً للاعب صاعد بالفريق تقدم به عبر وكيل أعماله، خاص بالانتقال إلى نادٍ آخر، بعدما رفضت إدارة النادي تحسين عقده وزيادة راتبه رغم أنه ظل يشكل أحد الأعمدة الرئيسة في الفريق.

ملعب

اقترح مدرب في الدرجة الأولى أن يخوض فريقه مبارياته خارج ملعبه، رغم كونه من الملاعب الحديثة، لكنه بأبعاد أقل من المواصفات المعتادة، مبرراً ذلك بأن التكتيك الذي ينفذه فريقه يحتاج إلى ملاعب أكبر، مؤكداً أنه فاز في مباريات مهمة خارج ملعبه.