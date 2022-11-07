شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اليد: أحمد الأحمر "نموذج وقدوة" وسيتم تكريمه بما يليق بمكانته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، أن أحمد الأحمر "لاعب نموذج" ونحترم قراره باعتزال اللعب الدولى، وسيتم تكريمه بما يليق بمكانته.

وقال محمد الأمين، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "أحمد الأحمر لاعب نموذج ونحترم قراره بالاعتزال اللعب الدولى، وسيتم الحديث معه فى الفترة الحالية".

وأضاف رئيس اتحاد اليد: "جهاز المنتخب الوطنى تحدث مع الأحمر عن الاستمرار فى الملاعب حينما قرر الاعتزال وقت الأولمبياد، وبالفعل تراجع وخاض معنا البطولات".

وتابع: "أحمد الأحمر يستحق مننا كاتحاد يد وكمنتخب مصر وكجماهير الكثير وهو قدوة للاعبين وله مكانة كبيرة لنا وسيتم تكريمه بما بليق به وستكون له مكانة كبيرة بعد اعتزال اللعب، وأحمد الأحمر لم يتخل أبدا عن المنتخب الوطنى".

وعن كرة اليد، قال: "اعتبرنا منذ فترة أن كل مرحلة سنية هى منتخب مصر لكرة اليد، ونحاول أن نبنى قاعدة كبيرة لكل المراحل السنية لكرة اليد رجال ونساء، والفترة المقبلة لن نعانى فى أى سن فى هذه اللعبة".

وأضاف: "ترشيحى لانتخابات اتحاد كرة اليد متوقف على الظروف وقتها، وحاليا كل انشغالى فى مرحلة البناء وتوسيع قاعدة اللاعبين".